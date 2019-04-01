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    Стихийные свалки, проблемы с благоустройством и нехватка лекарств. Что увидел Старовойт в трёх районах Курской области

    Сегодня, 17:58
    Стихийные свалки, проблемы с благоустройством и нехватка лекарств. Что увидел Старовойт в трёх районах Курской области
    На выходных Роман Старовойт посетил три района Курской области — Рыльский, Глушковский и Льговский. 
    Заранее маршрут глава региона не составлял, чтобы цитата: "к моему приезду не устроили «потёмкинские деревни»".
    Как выяснилось, в одном из отделений рыльской горбольницы людям приходится самим покупать все лекарства за свой счёт. "Мало того, им втюхивают самые дорогостоящие препараты, не оставляя альтернативы", - написал врио губернатора на своей странице в соцсети. В других отделениях такого нет, - отметил Старовойт. Разобраться с этим и наказать виновных он поручил своему заместителю Ирине Хмелевской.  
    Также в Рыльске поручил разработать план благоустройства рынка (сейчас там всё печально). Глава города обещал справиться за 1,5 месяца, предварительно обсудив всё с жителями на слушаниях. 
    Основная проблема Глушковского района — повсеместные стихийные свалки, - заметил врио губернатора. Региональный оператор должен их в ближайшее время ликвидировать. 
    "Я временно предложил их огородить, чтобы незаконный вывоз мусора не продолжался. Глава района должен в проблеме разобраться и предложить решения. Мой заместитель Алексей Смирнов подключился к работе", - пишет Старовойт.
    "В Льгове нужно заниматься благоустройством. Пообщался с молодыми мамами, говорят, детские площадки потихоньку приводят в порядок, но нужно повышать качество и доступность. Плохо, когда дети играют в окружении грязи и машин", - заключил глава региона. 

     

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