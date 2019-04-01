По Курску проедет «Читающий троллейбус»

Сегодня по Курску проедет очередной «Читающий троллейбус». Акция приурочена к международному дню детской книги, который ежегодно отмечается 2 апреля. Куряне и гости города вместе с курскими писателями совершат познавательное путешествие в удивительный мир детской книги, узнают историю праздника. Пассажирам расскажут об интересных фактах из жизни и творчества Ганса Христиана Андерсена, об известных детских книгах – юбилярах 2019 года: «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина, «Конёк-Горбунок» П.П. Ершова, «Приключения Незнайки и его друзей» Н.Н. Носова, «Снежная королева» Х.К. Андерсена, «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака и др.

Этот день станет «счастливым» для пассажиров, первыми вошедших на остановках «Московская площадь» и «Ул. Школьная», - им вручат призы от организаторов проекта.

Стартует троллейбус в 11.00 с Красной площади и проедет по маршруту № 1 «Знаменский собор - ККПФ – Знаменский собор».



