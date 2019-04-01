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    343 кубометра мусора собрали куряне в санитарную пятницу

    Сегодня, 09:15
    343 кубометра мусора собрали куряне в санитарную пятницу
    В Курске прошла очередная санитарная пятница в рамках объявленного месячника по благоустройству.
    По информации комитета ЖКХ и городской инспекции ЖКХ, участие в уборочных работах приняли в общей сложности более восьми тысяч человек - работники отраслевых и территориальных подразделений городской администрации, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представители коллективов курских предприятий и организаций. Для обеспечения работ по очистке от бытового мусора парков, скверов, улиц и площадей было задействовано более 40 единиц спецтехники, собрано и вывезено на полигон 343 кубометра бытовых отходов.
    Кроме того, силами работников АО «Спецавтобаза по уборке Курска» ликвидирована несанкционированная свалка вблизи дома № 2-а по ул. Рябиновой площадью 124 кв. м. Вывезено более 60 кубометров отходов.

     

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