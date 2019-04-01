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    В Курской области заработали горячие линии по призыву

    Сегодня, 09:36
    В Курской области заработали горячие линии по призыву
    1 апреля стартовал весенний призыв. В военном комиссариате Курской области начали работать телефоны горячей линии, по которым можно получить квалифицированные ответы по вопросам призыва граждан на военную службу: 8 (4712) 70-07-62; 70-07-51; 70-07-63; 70-07-46 (ежедневно с 09:00 до 18:00).
    Помимо этого, курские призывники и их родители могут обратиться за консультацией в Западный военный округ (Санкт-Петербург) по телефонам 8-818-494-26-06 и 8-812-494-20-21 или позвонить начальнику организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО: 8-812-494-25-70.
    На вопросы призывников ответят и во Военно-врачебной комиссии ЦФО по телефону 8-495-917-13-45.
    В 56-й военной прокуратуре (гарнизона) организован консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу: 8 (4712) 52-97-10, 8 (4712) 52-96-11. Получить необходимые разъяснения можно в 56-м военном следственном отделе по телефонам 8 (4712) 54-83-20 и 58-47-94.
    Также не первый год успешно работает и интернет-приемная ГВСУ СК России и ВСУ СК России по ЗВО. На сайте главного военного следственного управления www.gvsv.gov.ru будущие призывники могут задавать любые интересующие их вопросы.

     

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