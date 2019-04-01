В Курской области новый бизнес-омбудсмен

На должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области назначен Денис Водопьянов. На этой должности он сменил Владимира Казарина. Новый уполномоченный приступает к исполнению своих обязанностей со 2 апреля.

Фото: журнал «VIP/Взгляд.Информация.Партнёрство»