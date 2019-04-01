Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

1 апреля 2019 года, г. Воронеж. Благодаря внедрению принципов Agile Сбербанк существенно нарастил бизнес-показатели по работе с малым и микробизнесом. Об этом рассказал журналистам в ходе пресс-конференции директор дивизиона «Малый и микробизнес» ПАО Сбербанк Александр Белокопытов. По его словам, прибыль на этом направлении за 2018 год выросла на 15% по сравнению с 2017 годом, чистый операционный доход — на 10%. Рост за 2017 год по этим показателям по отношению к 2016 году составил 5% и 4% соответственно. Расходы при этом сократились в абсолютном выражении.

Наиболее существенным стало увеличение числа активных клиентов в сегменте малого и микробизнеса: на 23% по сравнению с 2017 годом. Количество ежемесячно открываемых предпринимателями в банке новых счетов выросло в 3,5 раза.

Кредитный портфель Сбербанка в сегменте малого и микробизнеса за 2018 год увеличился на 17%, пассивы — на 14% (за 2017 год по отношению к 2016 году рост составил 35% и 18% соответственно).

В режиме видеосвязи в пресс-конференции приняли участие представители региональных СМИ, в том числе и журналисты из Центрального Черноземья. Они имели возможность задать свои вопросы спикеру.

- Agile — это прежде всего культура принятия решений! – рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» ПАО Сбербанк Александр Белокопытов. - В основе Agile лежат четыре принципа: люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; работающий продукт важнее исчерпывающей документации; сотрудничество в команде важнее согласования условий и деталей; готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Использование Agile позволяет ускорить вывод на рынок новых продуктов, быстро реагируя на изменение ситуации, что критически важно с учетом экспоненциального развития технологий и непредсказуемой внешней среды. Наша команда работает, используя эти принципы 2 года, и сейчас Agile уже является фундаментом новой культуры.

Также Александр Белокопытов рассказал, что Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ИП и ООО) с одним учредителем в офисах банка, обслуживающих физических лиц.

Согласно новой сервисной модели, менеджер по продажам в отделении Сбербанка для физических лиц может открыть банковский счет корпоративному клиенту с помощью программных роботов, что в несколько раз ускоряет процесс. Открывая счет, менеджер сразу подбирает подходящий пакет услуг расчетно-кассового обслуживания, консультирует клиента и по его запросу оформляет дополнительные продукты и услуги:

* доступ в интернет-банк для корпоративных клиентов «Сбербанк Бизнес Онлайн»;





* сервис «Самоинкассация»;





* бизнес-карту;





* услугу СМС-информирования к расчетному счету;





* услугу СМС-информирования к бизнес-карте.

Благодаря программе более 1300 отделений банка по всей стране, которые ранее специализировались только на обслуживании физических лиц, стали доступны для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ИП и ООО), имеющих одного учредителя (обслуживание юридических лиц, имеющих двух и более учредителей, осуществляется по прежней модели).

В результате общее количество офисов Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов превысило 2000.

- С момента запуска новой модели в отделениях Сбербанка мы наблюдаем ее высокую востребованность у предпринимателей и юридических лиц, которые получили возможность открывать счета по месту ведения бизнеса, - подчеркнул директор дивизиона «Малый и микробизнес» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО Сбербанк Александр Белокопытов. - Чтобы сделать сервис еще более доступным, банк в 2019 году планирует расширить географию новой сервисной модели, а также перечень предоставляемых продуктов и услуг для корпоративных клиентов.