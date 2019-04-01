1 апреля две аварии в Курской области унесли две жизни

Две аварии, случившиеся на дорогах Курской области в понедельник, унесли две человеческие жизни. Одна из них произошла в Курском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции, утром 1 апреля, примерно в 10.50 на 27 км автодороги «Курск - Борисоглебск» 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 ехал со стороны с. Беседеино в сторону Воронежа. В пути он столкнулся с двигавшейся впереди в попутном направлении грузовой ГАЗелью, за рулём которой был 25-летний водитель. В результате ДТП водитель и пассажир «Девяносто девятой» с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы. В последствии пассажир отечественной лекговушки скончался.

Другая авария произошла в Беловском районе. Там около 7 вечера на 16 км автодороги «Белая-Ивня», 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 допустил съезд на левую обочину, где протаранил припаркованный КАМАЗ. В результате водитель легковушки скончался на месте.