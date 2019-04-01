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    В Курске на переходе «Нива» сбила двух девушек

    Сегодня, 12:02
    В Курске на переходе «Нива» сбила двух девушек
    1апреля в Курске на переходе «Нива» сбила двух девушек примерно. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, в 18.15 возле д.№53 по ул. Союзная 51-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» ехал со стороны ул. 1-я Вишнёвая в направлении ул. 2-я Рабочая Курска. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу проезжую часть дороги переходили две девушки 17 и 18 лет. Автомобилист совершил наезд на юных курянок. В результате ДТП девушки получили ранения различной степени тяжести, их доставили в больницу.
     

     

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