Курские полицейские борются с «зацеперами».

В последнее время всё чаще в Курске фиксируются случаи так называемого зацепинга. Подростки залезают на поезда, трамваи и троллейбусы снаружи и едут, держась за выступающие элементы транспортного средства. Экстрималы не хотят сэкономить на проезде, их цель – острые ощущения, которые они получают, рискуя здоровьем и жизнью. Некоторые случаи зафиксированы очевидцами на камеры мобильных телефонов. Также зацеперов удавалось задерживать. Они оказались несовершеннолетними, и ответственность пришлось нести родителям, на которых составили протоколы за ненадлежащее воспитание.

Инспекторы по делам несовершеннолетних поднимают эту проблему в школах, участвуя в родительских собраниях. Полицейские призывают взрослых усилить контроль за своими детьми и чаще говорить с ними об опасности, которая кроется в подобных занятиях. Ведь штраф, который придётся заплатить, ничтожен, по сравнению с жизнью ребёнка.

Чаще всего зацеперы предпочитают троллейбусы. Напряжение их сети достигает шестисот вольт. Даже в сухую, а тем более дождливую погоду возможны утечки тока, поэтому водители электротранспорта обслуживают машины в специальных резиновых перчатках. Лестница в задней части не предназначена для экстримальных трюков и может не выдержать чрезмерной динамической нагрузки. В результате зацепер, срывается на проезжую часть, получает тяжёлые травмы и попадает под колёса двигающихся сзади автомобилей.

В первые дни апреля сотрудники ГИБДД провели специализированные рейды, во время которых общались с водителями общественного транспорта и давали им рекомендации. Проблема действительно существует и бороться с ней помогает бдительность. Полицейские призывают и граждан не оставаться в стороне от ситуации. Увидев зацеперов на трамвае или троллейбусе необходимо как можно скорее сообщить о происходящем водителю.

С начала года в Курске зарегистрировано 13 ДТП с участием несовершеннолетних, 2 из них произошли по вине подростков. Традиционно с наступлением тёплой погоды количество подобных происшествий возрастает в несколько раз, поэтому полицейские уже сейчас призывают детей и их родителей задуматься о строгом соблюдении правил дорожного движения.