Чиновники заставляют курян заплатить за новую детскую площадку по программе благоустройства

Жители двух курских домов – по ул. Республиканской, 22 «А», и ул. Союзной, 19, – обратились в региональное отделение ОНФ с жалобой. Их дворы могут исключить из программы благоустройства, потому что жители отказываются оплачивать смету на дополнительный перечень работ сверх того, что уже выплатили. Представители власти пытаются добиться изменения решения жителей, ссылаясь на документы правительства России. Активисты ОНФ проконсультировали земляков и направили обращения в прокуратуру и администрацию Курска.

В Курске в этом году планируется благоустроить 136 дворовых территорий. При этом остаётся неясна судьба ещё 50 дворов, которые в 2018 г. исчезли из ранее утверждённых списков, потому что город решил в последний момент отдать приоритет общественным территориям.

До 2019 г. собственники, которые хотели двор повышенной комфортности, становились участниками программы благоустройства на основе софинансирования – оплачивали 5% стоимости работ. С 2019 г. правила изменились. В феврале было принято новое постановление правительства РФ, и теперь собственники жилья при выборе работ из дополнительного перечня по благоустройству обязаны внести уже 20% от необходимой суммы вместо прежних 5%.

Общественники рассказали жителям, что действие постановления распространяется на «новичков» – дворы, которые ещё не включены в программу благоустройства городской среды. Дворы на ул. Союзной, 19, и Республиканской, 22 «А», уже являлись участниками благоустройства, значит, на них новая ставка софинансирования не распространяется. Однако курские чиновники решили иначе. Люди жалуются, что от них без каких-либо аргументов представители власти требуют «переголосовать» за принятое решение, заплатив за новую детскую площадку в несколько раз больше.

«Странным образом программа «о людях» превращается в программу «против людей». Сейчас настаивают на принудительном внесении изменений в документацию. Отказ от этого, по словам представителей комитета ЖКХ, грозит жителям исключением придомовой территории из списка территорий, включённых в программу. Подобные действия прямо нарушают права и законные интересы граждан, противоречат нормам федерального законодательства, власть несёт репутационные потери. Напомню, что в Российской Федерации действует правовая презумпция, согласно которой закон обратной силы не имеет», – сказала координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Курской области Анна Коновалова.

Она заявила, что общественники уже обратились в прокуратуру и администрацию Курска, чтобы обеспечить участие горожан в программе благоустройства дворов на законных основаниях.