Депутаты приняли отставку Овчарова. Нового мэра Курска выберут не позднее октября

Депутаты приняли отставку Николая Овчарова. На заседании постоянных комитетов теперь уже бывший мэр Курска сообщил, что решение это взвешенное и продуманное, а за 11 лет его руководства сделано немало: строились и ремонтировались дороги, школы, детские сады, курян переселяли из аварийного жилья... «Вся наша работа была на виду», — сказал Овчаров.

Свой пост он покинет 8 апреля. Временно исполнять обязанности градоначальника будет первый замглавы администрации Сергей Малахов,

а замом мэра будет Николай Цыбин, который с 1 февраля был врио зама главы администрации.

Так будет, пока горсобрание не выберет нового мэра. Согласно городскому Уставу это должно случиться не позднее октября.