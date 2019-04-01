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    Депутаты приняли отставку Овчарова. Нового мэра Курска выберут не позднее октября

    Сегодня, 14:11
    Депутаты приняли отставку Овчарова. Нового мэра Курска выберут не позднее октября
    Депутаты приняли отставку Николая Овчарова. На заседании постоянных комитетов теперь уже бывший мэр Курска сообщил, что решение это взвешенное и продуманное, а за 11 лет его руководства сделано немало: строились и ремонтировались дороги, школы, детские сады, курян переселяли из аварийного жилья... «Вся наша работа была на виду», — сказал Овчаров. 
    Свой пост он покинет 8 апреля. Временно исполнять обязанности градоначальника будет первый замглавы администрации Сергей Малахов,
     
    а замом мэра будет Николай Цыбин, который с 1 февраля был врио зама главы администрации. 
    Так будет, пока горсобрание не выберет нового мэра. Согласно городскому Уставу это должно случиться не позднее октября.

     

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