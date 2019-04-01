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    Курянка, перепутав несколько цифр в номере телефона, оказалась должна по кредиту 80 тысяч

    Сегодня, 14:58
    Курянка, перепутав несколько цифр в номере телефона, оказалась должна по кредиту 80 тысяч
    63-летней курянке пришло сообщение о недостатке на кредитной карте более 80 тысяч рублей, при том, что пенсионерка кредиткой постоянно не пользовалась. Куда исчезли деньги, установили сотрудники Сеймского отдела полиции. 
    Выяснилось, что оформляя услугу «мобильного банка», женщина по ошибке указала не свой номер телефона, а отличающийся в несколько цифр телефон жительницы Суджанского района.
    Получив подключение к банковскому счёту 42-летняя селянка, стала регулярно пользоваться чужими деньгами. Тратила она их сначала небольшими суммами, а затем забирала совершала более крупные переводы на подконтрольные счета. 
    Теперь в рамках следствия решается вопрос об обязательном возмещении нанесённого ущерба. Подозреваемая уже стала фигурантом уголовного дела. Ей запрещено покидать пределы области до вынесения судебного решения.

     

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