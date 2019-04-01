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    Начальник Курской таможни проведёт личный приём граждан

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    Начальник Курской таможни проведёт личный приём граждан
    5 апреля 2019 года начальник Курской таможни полковник таможенной службы Игорь Алейников проведёт личный приём граждан в приёмной Президента Российской Федерации в Курской области по вопросам, решение которых входит в компетенцию таможни.
    Приём граждан пройдёт по адресу: г. Курск, Красная площадь, Дом Советов, с 10 до 13 часов.
    Предварительно нужно записаться и изложить вопрос в письменном обращении.
    По вопросам предварительной записи, оформления письменного обращения и представления необходимых документов обращаться до 3 апреля 2019 года с 9.00 до 17.00 часов в Курскую таможню (телефон (4712) 55 65 28) или в приёмную Президента Российской Федерации в Курской области (телефон (4712) 55 68 99).

     

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