Начальник Курской таможни проведёт личный приём граждан

5 апреля 2019 года начальник Курской таможни полковник таможенной службы Игорь Алейников проведёт личный приём граждан в приёмной Президента Российской Федерации в Курской области по вопросам, решение которых входит в компетенцию таможни.

Приём граждан пройдёт по адресу: г. Курск, Красная площадь, Дом Советов, с 10 до 13 часов.

Предварительно нужно записаться и изложить вопрос в письменном обращении.

По вопросам предварительной записи, оформления письменного обращения и представления необходимых документов обращаться до 3 апреля 2019 года с 9.00 до 17.00 часов в Курскую таможню (телефон (4712) 55 65 28) или в приёмную Президента Российской Федерации в Курской области (телефон (4712) 55 68 99).