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    Под Курском пьяный водитель покалечился в ДТП и покалечил своего пассажира

    Сегодня, 15:42
    Под Курском пьяный водитель покалечился в ДТП и покалечил своего пассажира
    В Мантуровском районе Курской области по вине нетрезвого водителя произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД, 1 апреля примерно в 3.40 возле д.№13 по ул. Бойцов 9 дивизии д. Бочаровка, 20-летний автомобилист ехал на автомобиле ВАЗ-21120, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь в направлении с.Кривец он не справился с управлением, машина опрокинулась. В результате аварии пострадал сам водитель и его 21-летний пассажир. Их с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в «Мантуровскую ЦРБ».

     

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