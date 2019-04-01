ЛДПР требует провести в Курске всенародные выборы мэра

ЛДПР требует срочно внести изменение в законодательство и провести всенародные выборы мэра Курска! Николай Овчаров досрочно сложил полномочия.

Либерал-демократы считают, что в курских реалиях институт назначения градоначальника полностью себя дискредитировал. Чиновники совершенно не учитывают интересы людей, принимают неэффективные и антинародные решения.

Ещё руководитель местной фракции ЛДПР Владимир Фёдоров, считает, что надо полностью обновить команду – уволить весь руководящий состав городской администрации, провести полный аудит, подвести итоги хозяйственной деятельности за последние годы и наказать уходящих чиновников и заставить их компенсировать ущерб, нанесённый бюджету, если таковой обнаружится.



