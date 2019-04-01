поиск по сайту
 

    ЛДПР требует провести в Курске всенародные выборы мэра

    Сегодня, 17:01
    ЛДПР требует провести в Курске всенародные выборы мэра
    ЛДПР требует срочно внести изменение в законодательство и провести всенародные выборы мэра Курска! Николай Овчаров досрочно сложил полномочия. 
    Либерал-демократы считают, что в курских реалиях институт назначения градоначальника полностью себя дискредитировал. Чиновники совершенно не учитывают интересы людей, принимают неэффективные и антинародные решения.
    Ещё руководитель местной фракции ЛДПР Владимир Фёдоров, считает, что надо полностью обновить команду – уволить весь руководящий состав городской администрации, провести полный аудит, подвести итоги хозяйственной деятельности за последние годы и наказать уходящих чиновников и заставить их компенсировать ущерб, нанесённый бюджету, если таковой обнаружится.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама