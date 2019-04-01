Почётным донорам России и одному из родителей многодетных семей в Курске разрешат не платить за парковку
Сегодня, 17:42
Депутаты Курского горсобрания предложили полностью освободить от оплаты платных парковок почётных доноров России и одного из родителей (усыновителей или опекунов) многодетных семей. Нововведения начнут действовать с 1 января 2020 года.
«Ростелеком», тем временем, занимавшийся оборудованием платных парковок, так и не дождавшись прибыли, судится с городской администрацией. Но, как отметила председатель горсобрания Алла Чертова, не предполагалось, что от этого проекта будет быстрая выгода.