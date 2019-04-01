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    Почётным донорам России и одному из родителей многодетных семей в Курске разрешат не платить за парковку

    Сегодня, 17:42
    Почётным донорам России и одному из родителей многодетных семей в Курске разрешат не платить за парковку
    Депутаты Курского горсобрания предложили полностью освободить от оплаты платных парковок почётных доноров России и одного из родителей (усыновителей или опекунов) многодетных семей. Нововведения начнут действовать с 1 января 2020 года.
    «Ростелеком», тем временем, занимавшийся оборудованием платных парковок, так и не дождавшись прибыли, судится с городской администрацией. Но, как отметила председатель горсобрания Алла Чертова, не предполагалось, что от этого проекта будет быстрая выгода. 

     

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