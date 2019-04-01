Курянка нашла соседку по съёмной квартире и лишилась золота

В Курске студентка снимала жильё и для поиска соседки подала объявление, на которое вскоре откликнулась жительница одного из районов области. Новая знакомая обязалась исправно платить, уверив, что съёмное жилье ей необходимо на длительный срок. После того, как девушка внезапно съехала, потерпевшая решила проверить сохранность ценных вещей и, обнаружив пропажу ювелирных изделий, обратилась в полицию.

Назвать точное место жительство или возможное пребывание соседки она не смогла. Зато оперативники в кротчайшие сроки установили, где воровка может находиться и задержали до того, как та успела продать чужие драгоценности. Девушка созналась в содеянном, и сама выдала похищенное. На хищение пошла, пользуясь отсутствием потерпевшей, дверь в комнату которой была не заперта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.