В Курской области мирно уживаются 140 национальностей, свою деятельность осуществляют 10 национальных культурных организаций, 350 религиозных организаций пятнадцати различных конфессий. Межнациональных конфликтов в регионе нет. Только в Тимском районе проживают представители 19 национальностей. Там накануне прошло заседание Межведомственной комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям под председательством заместителя губернатора Екатерины Харченко.

В этом году принято решении о создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области.

В целях пресечения и профилактики межнациональных конфликтов уже много лет действует система мониторинга и оперативного реагирования на проявление религиозного и национального экстремизма. В неё включены органы исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительные органы и лидеры национальных и религиозных общин.











