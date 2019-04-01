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    В Курской области мирно уживаются 140 национальностей

    Сегодня, 08:32
    В Курской области мирно уживаются 140 национальностей
    В Курской области мирно уживаются 140 национальностей, свою деятельность осуществляют 10 национальных культурных организаций, 350 религиозных организаций пятнадцати различных конфессий. Межнациональных конфликтов в регионе нет. Только в Тимском районе проживают представители 19 национальностей. Там накануне прошло заседание Межведомственной комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям под председательством заместителя губернатора Екатерины Харченко. 
    В этом году принято решении о создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области.
    В целях пресечения и профилактики межнациональных конфликтов уже много лет действует система мониторинга и оперативного реагирования на проявление религиозного и национального экстремизма. В неё включены органы исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительные органы и лидеры национальных и религиозных общин.

     

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