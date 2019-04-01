Во всех районах Курской области начался сев

Из всех регионов ЦФО к весеннему севу приступили только в трёх областях - Курской, Белгородской и Брянской. По темпам сева курские земледельцы опережают своих коллег.

Сейчас ранние яровые зерновые культуры сеют все районы Курской области, засеяно более 34 тыс. гектаров, или 10 процентов от плана.

В передовиках хозяйства Глушковского (51 процент от плана) и Обоянского (41 процент от плана) районов.

В хозяйстве «Комаровка» Кореневского района уже приступили к севу сахарной свёклы.

В этом году сев ранних яровых зерновых культур на две недели опережает прошлогодние сроки.

Раньше началась и подкормка озимых зерновых культур. Сейчас она практически завершена, как и подкормка многолетних трав.