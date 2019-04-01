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    Во всех районах Курской области начался сев

    Сегодня, 08:55
    Во всех районах Курской области начался сев
    Из всех регионов ЦФО к весеннему севу приступили только в трёх областях - Курской, Белгородской и Брянской. По темпам сева курские земледельцы опережают своих коллег.
    Сейчас ранние яровые зерновые культуры сеют все районы Курской области, засеяно более 34 тыс. гектаров, или 10 процентов от плана.
    В передовиках хозяйства Глушковского (51 процент от плана) и Обоянского (41 процент от плана) районов.
    В хозяйстве «Комаровка» Кореневского района уже приступили к севу сахарной свёклы.
    В этом году сев ранних яровых зерновых культур на две недели опережает прошлогодние сроки.
    Раньше началась и подкормка озимых зерновых культур. Сейчас она практически завершена, как и подкормка многолетних трав.

     

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