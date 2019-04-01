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    За полтора года в Курской области выдали 47,5 тыс. электронных больничных

    Сегодня, 09:18
    За полтора года в Курской области выдали 47,5 тыс. электронных больничных
    В Курске с участием представителей регионального отделения Фонда социального страхования и медицинских организаций состоялся семинар-совещание, на котором обсудили вопросы, касающиеся итогов работы по выдаче электронных листков нетрудоспособности.
    Напомним, что с 1 июля 2017 года, с момента вступления в силу соответствующего федерального закона, в регионе начали выдавать электронные больничные. Его преимущества уже увидели и работодатели, и медики, и граждане: сведения передаются работодателю дистанционно, при этом отследить информацию о суммах выплат можно на всех этапах – от момента выдачи до выплаты по нему пособия через «Кабинет застрахованного» на сайте cabinets.fss.ru.
    За это время в Курской области уже выдано более 47,5 тыс. «цифровых» больничных. В лидерах по количеству выданных электронных листков нетрудоспособности в абсолютном выражении – 6-я горбольница Курска, 1-я горбольница Железногорска и Горшеченская ЦРБ.
    Чаще ЭЛН выдаются в районах области. Вероятно, это связано с гораздо меньшим количеством страхователей и более тесной связью лечебных учреждений с работодателями в районах.
    Как отмечают в Фонде социального страхования, получать электронный больничный или бумажный, решает только сам гражданин. И если ему отказывают в выдаче листка нетрудоспособности в электронном виде либо настаивают на выдаче бумажного, его права нарушают.

     

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