В курском Центре гигиены и эпидемиологии принимают на исследование клещей

От укусов клещей уже пострадали четыре курянина, двое из них - дети. В Центре гигиены и эпидемиологии в Курской области ведут прием клещей на лабораторное исследование. Клещ может являться источником довольно большого количества заболеваний. К наиболее распространенным инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся клещевой вирусный энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека и другие инфекции.

С целью своевременного и эффективного проведения специфических профилактических мероприятий большое значение имеет экспресс-диагностика различных патогенов в снятом переносчике в течение трёх суток с момента присасывания.

Для этого применяются молекулярно-генетический метод лабораторной диагностики (ПЦР), основанный на выявлении РНК вируса клещевого энцефалита и ДНК боррелий, эрлихий, анаплазм.

Прием и исследование клещей методом ПЦР осуществляет Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области, а также его филиалы в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (перерыв – с 13-00 до 14-00 часов) по адресам:





- в Курске - ул. Почтовая, д. 3, кабинет № 119 (1 этаж, центральный вход);





- в Судже - ул. К. Либкнехта, 34, тел. 8 (471-43) 2-18-39;





- в Железногорске - ул. Рокоссовского, д. 54-а, тел. 8 (471-48) 2-40-53;





- в Льгове - ул. М. Горького, д. 9, тел. 8 (471-40) 2-40-14;





- в Щиграх - ул. Красная, д. 81 тел. 8 (471-45) 4-20-65.





Такаже в лабораторию нужно сообщить где и когда вы подцепили клеща.

Если нет возможности доставить клеща в первые сутки, его можно сохранить - поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой, и обязательно закрыть флакон плотной крышкой и хранить в холодильнике.

О результатах исследований можно узнать самостоятельно с 15-00 до 17-00 часов по телефону 8 (4712) 70-36-13, или же специалисты сами свяжутся с вами по телефону.