На майских праздниках между Москвой и Курском пустят дополнительные «Ласточки»

Накануне и в период майских праздников между Москвой и Курском увеличится количество скоростных электропоездов «Ласточка», - сообщили в РЖД.

Так, 29, 30 апреля и 1, 8, 9 мая для удобства пассажиров АО «ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД») продлит маршрут следования поезду «Ласточка» №721/724 до Курска, который обычно курсирует под номером №725/726 между столицей и Орлом.

Из Москвы «Ласточка» будет отправляться в 8:30, а из Курска – в 17:05. Время в пути составит пять с половиной часов.

В пути «Ласточки» останавливаются для посадки и высадки пассажиров на станциях Серпухов, Тула, Ясная Поляна, Скуратово, Мценск, Орёл, Змиевка, Глазуновка, Поныри и Золотухино.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, что оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по внутригосударственным маршрутам, можно за 90 суток, что позволяет заранее спланировать свою поездку.