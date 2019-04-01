Под суд идёт курянин, похитивший односельчанина

45-летнего жителя Мантуровского района Курской области будут судить за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья), ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, вечером 9 октября прошлого года мужчина на своём автомобиле приехал к дому 53-летнего односельчанина. Проник в его жилище и применяя насилие опасное для жизни и здоровья, вытащил потерпевшего из дома и положил в багажник своей машины, - сообщили в СУ СК России по Курской области. Потом он привёз заложника к своему дому, отрыл багажник и, заявив, что убьёт его, направился в свой дом за топором. Пожилой мужчина, воспользовавшись тем, что тот не закрыл багажник, вылез из машины и убежал. После он обратился в полицию.

Уголовное дело направлено в суд.