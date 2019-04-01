Новые отставки в Курской области. Уходит главный полицейский Григорий Кулик

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководитель Управления МВД по Курской области, генерал-майор полиции Григорий Кулик уходит в отставку. Исполняющим обязанности главы ведомства должен быть назначен его заместитель, начальник полиции Олег Латунов.

Официально причина ухода Григория Павловича звучит как "по достижению предельно допустимого возраста для службы в органах внутренних дел" - 27 апреля главе регионального УМВД исполнится 60 лет.

Напомним, областное УМВД Григорий Кулик возглавил в июле 2014 года. Помимо ведомственных наград имеет Орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

Примечательно, что отставка Кулика совпала с масштабной проверкой регионального УМВД столичными коллегами. По информации источников, она продлится месяц.