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    Новые отставки в Курской области. Уходит главный полицейский Григорий Кулик

    Сегодня, 11:09
    Новые отставки в Курской области. Уходит главный полицейский Григорий Кулик
    Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководитель Управления МВД по Курской области, генерал-майор полиции Григорий Кулик уходит в отставку. Исполняющим обязанности главы ведомства должен быть назначен его заместитель, начальник полиции Олег Латунов.
    Официально причина ухода Григория Павловича звучит как "по достижению предельно допустимого возраста для службы в органах внутренних дел" - 27 апреля главе регионального УМВД исполнится 60 лет. 
    Напомним, областное УМВД Григорий Кулик возглавил в июле 2014 года. Помимо ведомственных наград имеет Орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».
    Примечательно, что отставка Кулика совпала с масштабной проверкой регионального УМВД столичными коллегами. По информации источников, она продлится месяц.

     

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