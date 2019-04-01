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    В Курскую область не пустили более 200 кг подкарантинных овощей и орехов из Украины

    Сегодня, 12:15
    В Курскую область не пустили более 200 кг подкарантинных овощей и орехов из Украины
    В марте в пунктах пропуска через государственную границу России в Курской области сотрудники регионального Управления Россельхознадзора не пустили 57 партий (248 кг) подкарантинной продукции из Украины, выявленной в ручной клади физических лиц.
    Вопреки действующим ограничениям на ввоз подкарантинной продукции с территории сопредельного государства, граждане, въезжающие в нашу страну, пытались провезти в ручной клади и багаже плодоовощную продукцию и орехи.

     

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