С берега курского пруда вывезли три тонны погибшей рыбы

В региональное отделение ОНФ обратились курские рыбаки, которые обнаружили на берегу пруда в деревне Масловка Большесолдатского района тонны мёртвой рыбы. Активисты ОНФ вместе с представителями департамента экологической безопасности и природопользования Курской области и СМИ выехали на место, чтобы оценить масштаб экологического бедствия. По результатам мониторинга начата проверка.

Общественники и журналисты обнаружили у кромки воды залежи мёртвой рыбы. Её прибило к берегу – значит, в воде ещё остаются сонные тушки. Арендатор рассказал, что накануне с берега вывезли около трёх тонн погибшей рыбы. В основном это толстолобик и белый амур. По его словам, за 12 лет работы такой масштабный мор произошёл впервые, причиной бедствия могла стать суровая зима – часто образовывался двойной лёд, а попадая в ледяные камеры, рыба гибнет.

Рыбоводы в других районах Курской области тоже столкнулись с массовым мором рыбы в этом году. Профилактика не помогла – ни бурение лунок, ни обогащение пруда кислородом с помощью специальных насосов, ни обследование подводной камерой. Проблема обнаружилась только после таяния льда.

«В региональное отделение ОНФ рыбаки прислали видео – весь берег пруда в Масловке усеян тушками рыбы. Масштаб предполагал экологическое бедствие, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Курской области Артём Белоконь. – Конечно, мы решили на месте проверить факты. Сейчас трудно говорить о причинах мора, но разбираться необходимо, тем более что подобный инцидент произошёл впервые за долгое время».

По инициативе ОНФ теперь выяснением причин массовой гибели обитателей пруда занялись экологи. В департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области после необходимой экспертизы выяснят истинные причины мора рыбы и направят предписание арендатору по проведению необходимых мероприятий, которые помогут сохранить водоём и его обитателей.