Есть надежда, что платить за вывоз мусора будем ещё меньше. Госдума предложила правительству пересмотреть нормативы накопления мусора и предоставить льготы отдельным категориям граждан.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов с трибуны Госдумы зачитал обращение, которое ему передала жительница небольшого городка. В своём письме многодетная мать-одиночка раскритиковала мусорную реформу, проводимую властями. Женщина задаёт риторический вопрос депутатам: может ли семья с мизерным доходом производить в год 3 куба мусора? Она приводит конкретные цифры — на её семью, состоящую из четырёх человек, приходится 1 полный пакет мусора в неделю, что никак не соотносится с утверждёнными властью нормативами, в соответствии с которыми женщина с тремя детьми должна производить в год более 12 кубических метров отходов.

«Объясните, почему я должна платить за мусор, которого у меня нет?!» - заканчивает своё обращение женщина.

«Уважаемые депутаты, - обратился к коллегам Сергей Иванов, - если вы действительно «народные», то прошу вас принять обращение к государственной Думе, к Правительству, пересмотреть пункты постановления, подписанного Дмитрием Медведевым, в соответствии с которыми дети должны платить за вывоз мусора столько же, сколько и взрослые, при том, что дети производят отходов гораздо меньше и ничего не зарабатывают, и вся денежная нагрузка ложится на их мам!».

Под напором Сергея Иванова Председатель Госдумы дал поручение профильному комитету срочно разобраться в проблеме. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил инициативу Иванова, направив обращение в адрес Дмитрия Медведева, в котором депутаты просят главу правительства поручить ответственным министерствам рассмотреть возможность обязательного использования дифференцированного подхода при определении норматива накопления мусора с учётом состава семьи, рассмотреть возможность определения размера платы исходя из фактического объёма образованного мусора, а не в соответствии с установленными нормативами, как это происходят сейчас, а также установить меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан.