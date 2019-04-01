Осуждённому на 6 лет за покушение на изнасилование школьницы курянину добавили ещё два года

Неоднократно судимый 31-летней житель Советского района Курской области пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу. Советский районный суд его признал виновным и назначил наказание с учетом непогашенных судимостей ему было назначено наказание в виде 6 лет 10 дней лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Однако Гособвинитель посчитал такой приговор слишком мягким и подал апелляцию. В итоге суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокурора и определил осуждённому 8 лет 10 дней лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.



