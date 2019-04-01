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    Осуждённому на 6 лет за покушение на изнасилование школьницы курянину добавили ещё два года

    Сегодня, 14:06
    Осуждённому на 6 лет за покушение на изнасилование школьницы курянину добавили ещё два года
    Неоднократно судимый 31-летней житель Советского района Курской области пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу. Советский районный суд его признал виновным и назначил наказание с учетом непогашенных судимостей ему было назначено наказание в виде 6 лет 10 дней лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Однако Гособвинитель посчитал такой приговор слишком мягким и подал апелляцию. В итоге суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокурора и определил осуждённому 8 лет 10 дней лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.  

     

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