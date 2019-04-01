Курянам бумажный СНИЛС заменят электронным

Принято решение о том, что страховые свидетельства заменяются справкой, бумажной или электронной. Её форма сейчас утверждается. Переход будет постепенным. На то, чтобы привести госуслугу по регистрации человека в системе обязательного пенсионного страхования в соответствие с поправками, есть три месяца. Новые бумажные и электронные справки идентичны страховому свидетельству, на них та же информация, что и раньше была на свидетельстве. Сами свидетельства продолжают действовать, обменивать их не надо. Как и раньше, справка выдаётся в территориальном органе ПФР или в МФЦ. Изменения приняты для удобства граждан. Электронную справку можно предъявлять в организациях, отправлять работодателю по электронной почте. На формировании пенсионных прав новый формат регистрации в системе ОПС никак не отражается.

Сейчас в Курской области база персонифицированного учёта насчитывает 1 269 735 действующих страховых номеров.