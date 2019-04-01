Курянам предлагают убрать свой город и выложить фото до и после

В Железногорске Дмитрий Шворнев запустил акцию #чистожелек (как часть флэшмоба #trashtag). Жителям предлагают убрать место, где много мусора и сбросить фото до и после. Желание жить в чистом городе поддержали несколько спонсоров. Они предоставили сертификаты на приятные призы участникам. А на странице областной администрации в соцсети тем временем запустили опрос, как люди относятся к подобным акциям. Большинство проголосовавших поддерживают начинание и готовы убирать в своём городе даже просто так, на втором место ответ "не возражаю". В чистюли, которые и так всё время что-то убирают, записал себя каждый пятый. В меньшинстве те, кто не мусорит или же считает, что уборкой улиц должны заниматься профессионалы. Сегодня, 15:26 К списку новостей