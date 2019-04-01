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    Курянин до смерти забил знакомого черенком от лопаты

    Вчера, 15:55
    Курянин до смерти забил знакомого черенком от лопаты
     58-летнего жителя Тимского района Курской области подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего).
    По версии следствия, 10 марта этого года примерно в 10 часов утра на улице в деревне Воскресеновка Тимского района между находившимися в состоянии алкогольного опьянения подозреваемым и 57-летним потерпевшим, на почве личных неприязненных отношений произошёл конфликт, - рассказали в СУ СК России по Курской области. Селянин взял в руки деревянный черенок от лопаты и стал избивать им соседа по голове и рукам. А потом скрылся с места преступления.
    Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в Горшеченской райбольнице.  
    Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

     

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