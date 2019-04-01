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    Курянин украл кошелёк у посетительницы развлекательного центра и там же потратил деньги

    Вчера, 16:18
    Курянин украл кошелёк у посетительницы развлекательного центра и там же потратил деньги
    Курянин украл кошелёк у посетительницы развлекательного центра. Девушка в парке развлечений на минуту отвлеклась, оставив вещи без присмотра. Такого короткого времени хватило, чтобы неизвестный забрал её кошелёк и скрылся.
    Сотрудники Северного отдела полиции нашли злоумышленника. Им оказался 42-летний курянин. Часть из похищенных 14 тысяч рублей он успел потратить, в том же развлекательном центре.
    По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вору предстоит вернуть девушке всю похищенную сумму. 

     

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