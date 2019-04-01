Курянин украл кошелёк у посетительницы развлекательного центра и там же потратил деньги

Курянин украл кошелёк у посетительницы развлекательного центра. Девушка в парке развлечений на минуту отвлеклась, оставив вещи без присмотра. Такого короткого времени хватило, чтобы неизвестный забрал её кошелёк и скрылся.

Сотрудники Северного отдела полиции нашли злоумышленника. Им оказался 42-летний курянин. Часть из похищенных 14 тысяч рублей он успел потратить, в том же развлекательном центре.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вору предстоит вернуть девушке всю похищенную сумму.