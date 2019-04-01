Курск – в числе победителей конкурса Минкульта

Курская библиотека-филиал № 2 им. Носова муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная система библиотек Курска» вошла в число победителей конкурса Министерства культуры России. На сайте ведомства опубликованы итоги конкурсного отбора на создание в 2019 году модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура».

В этом году на конкурс поступило 385 заявок из 58 субъектов страны. По итогам проведения конкурса составлен рейтинг заявок и определены победители. Победителями конкурса признаны 110 библиотек из 38 регионов.