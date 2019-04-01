В Курской области поймали охотника за автоаккумуляторами

В Медвенском районе Курской области задержали подозреваемого в хищении автозапчастей с сельскохозяйственного автомобиля.

Курянин, ранее трудившийся в сельхозорганизации заранее спланировал кражу, но подобраться к транспорту, который постоянно находился на работах, не смог. Поэтому решил разукомплектовать машину ночью. Злоумышленник проник в ангар, разобрав шифер в стене, и похитил несколько аккумуляторов.

После поступления заявления о краже, полицейские получили оперативную информацию о причастности к ней 28-летнего местного жителя. При обыске, в подсобке его дома обнаружены похищенные аккумуляторы. Их уже вернули владельцу. А автопотрошитель стал фигурантом уголовного дела