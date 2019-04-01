Куская область. Цифровые приставки можно приобрести на почте

3 июня на территории Курской области отключат аналоговое телевещание. Для того, чтобы смотреть телевизор в цифровом формате, необходимо приобрести специальную приставку.

Курский филиал Почты России помогает реализовать государственную программу по цифровизации и обеспечению доступности цифрового вещания для всех категорий граждан. Приобрести цифровые приставки можно во всех отделениях почтовой связи.

Оборудование соответствует требуемым стандартам и принимает 20 телеканалов. В комплект входит ресивер и кабель для подключения к телевизору. В продаже имеется оборудование в различных ценовых сегментах для приёма цифрового телесигнала в формате DVB-Т2.

Для маломобильных групп населения предусмотрена возможность заказа приставки через почтальонов или их бесплатную доставку в ближайшее отделение почтовой связи, по телефону в контакт-центр Почты России 8-800-100-00-00.