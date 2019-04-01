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    Куская область. Цифровые приставки можно приобрести на почте

    Сегодня, 08:45
    Куская область. Цифровые приставки можно приобрести на почте
    3 июня на территории Курской области отключат аналоговое телевещание. Для того, чтобы смотреть телевизор в цифровом формате, необходимо приобрести специальную приставку.
    Курский филиал Почты России помогает реализовать государственную программу по цифровизации и обеспечению доступности цифрового вещания для всех категорий граждан. Приобрести цифровые приставки можно во всех отделениях почтовой связи.
    Оборудование соответствует требуемым стандартам и принимает 20 телеканалов. В комплект входит ресивер и кабель для подключения к телевизору. В продаже имеется оборудование в различных ценовых сегментах для приёма цифрового телесигнала в формате DVB-Т2.
    Для маломобильных групп населения предусмотрена возможность заказа приставки через почтальонов или их бесплатную доставку в ближайшее отделение почтовой связи, по телефону в контакт-центр Почты России 8-800-100-00-00.

     

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