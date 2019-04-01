Осуждённый из Новосибирской области, сидя в колонии, обворовал курских пенсионеров на полмиллиона

Промышленный районный суд Курска вынес приговор 36-летнему жителю Новосибирской области. Его признали виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Как установлено в суде, сибиряк отбывал наказание в исправительной колонии Новосибирска. Случайно подбирав цифры с кодом Курска он с мобильного телефона звонил на стационарные телефоны курян. В разговоре представлялся сотрудником полиции и сообщал, что их близкие родственники или знакомые стали виновниками ДТП с пострадавшими. По его заверениям для освобождения от уголовной ответственности якобы необходима крупная денежная сумма. С целью оказать воздействие на пенсионеров и убедить в том, что они действительно говорят с родственником или знакомым подсудимый в некоторых случаях изменял голос, плакал, просил о помощи.

По просьбе мошенника курянка, которая не знала о его намерениях, забирала деньги у потерпевших и переводила их на банковские счета, которые подсудимый указывал в СМС-сообщениях.

Так шесть курян лишились в общей сложности 560 тыс. руб. Ещё в трёх случаях он не смог довести дело до конца - люди не поверили ему и перезвонили родственникам, от лица которых он просил о помощи.

Разделив мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 4 мес.