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    Забытая в курском автобусе сумка наделала паники

    Вчера, 18:12
    Забытая в курском автобусе сумка наделала паники
    Сегодня под Курском перекрывали участок дороги трассы, проходящая через деревню Анахина. Проезжающие там автомобилисты заметили множество полицейских и забили тревогу.
    - Полиция оцепила дорогу, всех направляют в объезд через частный сектор, пробка дикая, - писали в группе ВК «Автокадр_46» куряне. - В ПАЗике уже минут 15 стоим на Присеймской...
    Версии выдвигались разные - учения, заминированный автобус и прочие.
    Оказалось, что причиной переполоха стала сумка, забытая в автобусе.
    - Бдительные граждане сообщили о находке правоохранителям, - пояснили в региональном УМВД. - Территорию, как и положено, оцепили для проверки.
    Выяснилось, что сумка никакой угрозы не представляет. Её забыл один из пассажиров автобуса.Вещь уже вернули владельцу.  

     

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