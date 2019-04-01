Забытая в курском автобусе сумка наделала паники

Сегодня под Курском перекрывали участок дороги трассы, проходящая через деревню Анахина. Проезжающие там автомобилисты заметили множество полицейских и забили тревогу.

- Полиция оцепила дорогу, всех направляют в объезд через частный сектор, пробка дикая, - писали в группе ВК «Автокадр_46» куряне. - В ПАЗике уже минут 15 стоим на Присеймской...

Версии выдвигались разные - учения, заминированный автобус и прочие.

Оказалось, что причиной переполоха стала сумка, забытая в автобусе.

- Бдительные граждане сообщили о находке правоохранителям, - пояснили в региональном УМВД. - Территорию, как и положено, оцепили для проверки.

Выяснилось, что сумка никакой угрозы не представляет. Её забыл один из пассажиров автобуса.Вещь уже вернули владельцу.