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    Дирижёр Сергей Проскурин возглавил Губернаторский камерный оркестр в Курске

    Сегодня, 09:29
    Дирижёр Сергей Проскурин возглавил Губернаторский камерный оркестр в Курске
    Дирижёр Сергей Проскурин вернулся в Курск и будет руководить Губернаторским камерным оркестром. Об этом официально объявили на форуме работников культуры. Наш город музыкант покинул минувшим летом. После распада Русского камерного оркестра, которым Проскурин руководил 16 лет, он уехал в Саратов - его пригласили работать заведующим кафедрой симфонического дирижирования в Саратовскую государственную консерваторию.
    Губернаторский камерный оркестр начал работу 1 апреля. 

     

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