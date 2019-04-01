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    Курский железнодорожный вокзал оснастят цифровой системой информирования

    Сегодня, 10:17
    Курский железнодорожный вокзал оснастят цифровой системой информирования
    Курский железнодорожный вокзал оснастят цифровой системой информирования. Сейчас такая система функционирует на 52 вокзальных комплексах России. В этом году её планируется установить ещё на 16 российских вокзалах, в том числе в Курске.
    Цифровая система информирования работает полностью автоматически и исключает фактор человеческой ошибки. Текст сообщения создаётся компьютерной программой из заранее записанных фраз. Получая информацию о движении поездов, система сама автоматически выводит её на электронное табло и запускает голосовые объявления по громкой связи. Все данные поступают на вокзал через единые серверы в режиме онлайн. Оператор системы обеспечивает лишь контроль над работой программы и озвучивает информацию по нештатным ситуациям. Это позволяет сократить скорость оповещения пассажиров в 2-3 раза.
    В этом году в реализацию этого IT-проекта ОАО «РЖД» планирует вложить около 390 млн рублей.
    В комитете цифрового развития и связи Курской области пояснили, что внедрение смарт-системы информирования пассажиров реализуется в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика».

     

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