В Курске в тройном ДТП с пострадала пассажирка маршрутки

3 апреля в Курске произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщили в Госавтоинспекции, примерно в 12:25 возле д.№4 по ул. Дзержинского 39-летний водитель «БМВ» ехал со стороны Московской площади в направлении ул. А. Невского. Перестраиваясь в левый ряд, он столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Форд», под управлением своего ровесника, а тот, в свою очередь, наехал на «Пежо», припаркованный у края проезжей части. В результате этой аварии пострадала 21-летняя пассажирка маршрутки. Сегодня, 10:30 К списку новостей