Экологический скандал в Курске. Люди жалуются на отравляющее производство

Куряне протестуют против отравляющего их производства. По иронии судьбы предприятие под названием «Экотекс» в Сеймском окргуе (производящее экологичный трикотаж) заволакивает едким дымом близлежащие улицы - Фабричную, Новогаражную и Энергетиков. Такая ситуация длится уже почти полгода. Местные жители писали во многие инстанции и даже врио губернатора. Роспотребнадзор по линии основного производства нарушений не нашёл, предположив, что возможное сжигание вне рабочего времени контролируется другими службами. Даже когда замеры выявили наличие опасных для здоровья соединений - реакции от властей не последовало. Всё дело в том, что в результате административного расследования ООО «Экотекс» является объектом в стадии незавершённого строительства, так как акт ввода объекта отсутствует. Получается, что предприятие не работает. Жители же из своих окон ежедневно наблюдают активное производство. Выброс в атмосферу едкого вещества в основном происходит ночью, - передаёт ГТРК Курск.

Люди вышли на несанкционированный митинг. Они требовали разговора с генеральным директором. Но к ним ним вышла женщина, представившаяся юристом компании, и пригрозила вызвать полицию. Курянам в итоге пришлось уйти не с чем. Они просят контролирующие органы приехать ночью, чтобы зафиксировать злополучную трубу, откуда идут испарения.