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    В Курске девушка переходила дорогу на "красный" и угодила под «Мередес»

    Сегодня, 11:37
    В Курске девушка переходила дорогу на
    В среду, 3 апреля в Курске в ДТП пострадал пешеход. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 15:30 возле д.№7 по ул. 50 лет Октября 18-летняя девушка переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, но за запрещающий сигнал светофора. В итоге юная курянка угодила под колёса «Мередеса Виано», за рулём которого был 51-летний водитель, двигавшегося со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Большевиков. В результате аварии девушка получила ранение.
     

     

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