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    Село в Курской области терроризирует сотня голодных бурёнок

    Сегодня, 12:30
    Село в Курской области терроризирует сотня голодных бурёнок
    Курян терроризирует стадо голодных коров. Всё это происходит в селе Снижа Дмитриевского района. Они даже обратились к врио губернатора с призывом защитить их от местного фермера, у которго по из словам есть покровители во власти. Почти сотня голов крупно-рогатого скота ходит по селу без присмотра. И длится это уже пять лет. 
    - Местные жители боятся выйти на улицу, там полуголодная скотина Исляма может напасть в любой момент. Дети ходят в школу окольными путями. Голодные быки и коровы ломают заборы на огородах и сжирают всё! Люди приходят к фермеру с претензиями, а он их колет вилами!!! Голодная скотина перепрыгивает метровые заборы. Клумбу перед памятником погибшим односельчанам они вытоптали и обгадили! Помогите разобраться с этим вопросом. Люди на пределе! - пишут куряне в соцсетях. 
    А ещё говорят, что когда фермер не досчитался одной коровы, сам начальник местной полиции бегал по лесу и искал её. 
    Районная администрация проводит беседы с нерадивым фермером и штрафует его. Он, к слову, задолжал 240 тыс. рублей за нанесенный ущерб одному из селян. По решению суда.
    Чиновники успокоили жителей и сказали, что с 1 по 5 апреля проходит проверка, которая разберётся, как фермер соблюдает ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота.

     

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