Курского самогонщика будут судить за подкуп участкового

66-летний курянин отправится под суд за подкуп участкового.

Житель посёлка Медвенка Курской области попался на продаже домашнего алкоголя 12 марта этого года. Самогонщика уличил местный участковый. За это грозит административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ – «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции физическим лицам». Полицейский пришёл к пенсионеру, чтобы составить протокол. Тот, не желая отвечать по закону, завёл полицейского к себе в дом, где лично передал ему в качестве взятки 11 000 рублей за не привлечение к административной ответственности. Однако полицейский от взятки отказался, сообщив о произошедшем в дежурную часть.

Самогонщик стал фигурантом уголовного дела, оно уже направлено в суд.