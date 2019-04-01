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    Электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей Курскэнерго повышают квалификацию

    Сегодня, 13:40
    Электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей Курскэнерго повышают квалификацию
    В Пункте тренировки оперативного персонала филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошло плановое обучение электромонтеров, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт сетей, у которых стаж работы на предприятии не превышает одного года.
    Учебная программа включала изучение устройств, принципов эксплуатации, диагностики, технического обслуживания воздушных линий (ВЛ) 10-0,4 кВ, трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ, оборудования подстанций (ПС) 110/35/10кВ, комплектных распределительных устройств (КТП) 6-10кВ с отработкой практических навыков на закрытом полигоне филиала.
    Часть занятий была посвящена ознакомлению персонала Курскэнерго с «Азбукой цифровой трансформации: просто о сложном», где в доступной для понимания широкого круга специалистов форме изложены основные принципы цифровой трансформации отечественного электросетевого комплекса.
    Особое внимание было уделено проверке знаний технических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность производственной деятельности, знаний правила охраны труда, пожарной, электробезопасности и отработке схемы действий при несчастном случае и оказания первой помощи пострадавшему.
    Повышение квалификации, обучение сотрудников Курскэнерго проводятся ежегодно с целью повышения уровня профессиональной подготовки производственного персонала, снижения аварийности и усиления контроля за соблюдением требований охраны труда.
    До конца текущего года порядка 1500 сотрудников филиала повысят квалификацию в рамках различных образовательных форматов.

     

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