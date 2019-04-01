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    Курянка украла у пенсионерки кошелёк

    Сегодня, 14:20
    Курянка украла у пенсионерки кошелёк
    46-летняя курянка стала фигуранткой уголовного дела. Женщина украла у старушки пенсию. 
    Как сообщили в региональном УМВД,  82-летняя пенсионерка, получив пенсию, направилась в магазин. Страдая проблемами со зрением, она, по неосторожности, оставила на прилавке кошелёк, где хранились более 10 тысяч рублей. Это заметила другая покупательница, которая вместо того, чтобы сообщить пенсионерке о потере, убрала чужой кошелёк в свою сумку и, сделав покупки, спокойно покинула магазин.
    Благодаря камерам видеонаблюдения удалось выяснить, куда могла направиться предполагаемая подозреваемая. К её поискам приступили участковые, отрабатывающие свои административные участки. Вскоре во время очередного обхода в прохожей полицейский узнал разыскиваемую. Для разбирательства её доставили в отдел, где после предъявления видеозаписей, она созналась в краже. Деньги из кошелька воровка потратила сразу, но дала обязательства вернуть всю сумму пожилой женщине. Она активно сотрудничает со следствием.

     

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