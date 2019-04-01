Куряне, сжигая сухую траву, лишились дачных домов

В Курской области за прошедшие сутки пожарные 110 раз выезжали на сообщения о горении сухой травы.

Так, в посёлке Сафрошинский Железногорского района огонь с травы перекинулся на три строения. Дачные домики сгорели полностью, сейчас устанавливаются их собственники.

В этот же день в слободе Михайловка тоже сгорел дачный дом. К таким последствиям привело нарушение правил пожарной безопасности – женщина, хозяйка строения, сжигала мусор на участке, но не соблюдала рекомендаций и не учла погодные условия. Резкий порыв ветра занёс тлеющий мусор под кровлю дома, загорелся рубероид, а потом и деревянная конструкция кровли. Горела сухая трава на улице Вишнёвой, на проспекте Дериглазова - там возгорания построек удалось избежать.

Инспекторы надзорной деятельности ежедневно проводят рейды, чтобы предотвратить неконтролируемые палы сухой травы и сжигание мусора. К сожалению, не все куряне соблюдают простейшие рекомендации спасателей. Инспекторы надзорной деятельности ежедневно проводят рейды, чтобы предотвратить неконтролируемые палы сухой травы и сжигание мусора. К сожалению, не все куряне соблюдают простейшие рекомендации спасателей.

Так, во время рейда в Рышковском сельсовете инспекторы выявили нарушителя, который в непосредственной близости к жилым домам и при ветреной погоде зажёг костер с травой и ветками, убранными с участка. При этом в округе наблюдалось практически выжженное поле, а значит, такие поджоги здесь имели место и в другие дни. Курянину грозит штраф в размере двух тысяч рублей. Свою вину пенсионер полностью признал и пообещал впредь не нарушать правила.

Кроме этого выявили очаг горения сухой травы на площади несколько гектаров. Огонь совместными усилиями потушили добровольцы местной пожарной дружины и профессиональные огнеборцы. В основном причиной таких палов является либо умышленный поджог, либо простейшая халатность, например, складированный в неположенном месте мусор или выброшенный из окна автомобиля тлеющий окурок. В случае с мусором разбитое стекло может выступить в качестве линзы, из-за которой и начнётся пожар.





- Напоминаем курянам, что участок для выжигания сухой травянистой растительности должен располагаться на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта, - говорит старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курску и Курскому району Александр Новиков. – Территорию вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности необходимо очистить в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов. Лица, участвующие в выжигании, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.





Спасатели и добровольцы обходят многодетные семьи, граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками, напоминают всем о правилах пожарной безопасности не только в быту, но и в общественных местах и на природе.