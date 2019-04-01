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    Ночная авария под Курском унесла жизнь молодого мужчины

    Сегодня, 15:46
    Ночная авария под Курском унесла жизнь молодого мужчины
    Сегодня авария в Медвенском районе Курской области унесла жтзнь 35-летнего мужчины. 
    Сообщение о ДТП поступило на номер «Службы спасения - 112» в половине третьего ночи. Как сообщает региональное ГИБДД, курянин на автомобиле «Ниссан Кашкай» ехал со стороны Обояни в сторону Медвенки .
    Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где машина задела растущие у дороги деревья и перевернулась.
    В результате полученных травм водитель погиб на месте.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

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