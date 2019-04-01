Ночная авария под Курском унесла жизнь молодого мужчины

Сегодня авария в Медвенском районе Курской области унесла жтзнь 35-летнего мужчины.

Сообщение о ДТП поступило на номер «Службы спасения - 112» в половине третьего ночи. Как сообщает региональное ГИБДД, курянин на автомобиле «Ниссан Кашкай» ехал со стороны Обояни в сторону Медвенки .

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где машина задела растущие у дороги деревья и перевернулась.

В результате полученных травм водитель погиб на месте.