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    Памятник Александру Дейнеке обойдётся курскому бюджету в 11 миллионов

    Сегодня, 17:18
    Памятник Александру Дейнеке обойдётся курскому бюджету в 11 миллионов
    На памятник Александру Дейнеке потратят 11 миллионов. Они уже заложены в региональном бюджете, правда, подходящий вариант скульптуры ещё не выбрали. Об этом на межрегиональном научно-практическом семинаре, прошедшем в Курске 3 апреля, рассказала заместитель губернатора Ирина Хмелевская. А конкурс, меж тем, стартовал ещё в прошлом году. В мае известному художнику исполняется 120 лет.
    Установить памятник планируют рядом с ДШИ №1, которая, между прочим, носит имя композитора Григория Свиридова.

     

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