Памятник Александру Дейнеке обойдётся курскому бюджету в 11 миллионов

На памятник Александру Дейнеке потратят 11 миллионов. Они уже заложены в региональном бюджете, правда, подходящий вариант скульптуры ещё не выбрали. Об этом на межрегиональном научно-практическом семинаре, прошедшем в Курске 3 апреля, рассказала заместитель губернатора Ирина Хмелевская. А конкурс, меж тем, стартовал ещё в прошлом году. В мае известному художнику исполняется 120 лет.

Установить памятник планируют рядом с ДШИ №1, которая, между прочим, носит имя композитора Григория Свиридова.