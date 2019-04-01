В курской области зарегистрировано 7 случаев бешенства животных

В I квартале этого года бешенство зарегистрировано у 7 животных, среди которых 5 домашних.

По поводу укусов животных за медпомощью обратились 311 человек, в т.ч. 57 детей. Из общего числа пострадавших 14 человек контактировали с дикими животными.

В прошлом году на территории региона зарегистрировано 86 случаев бешенства среди животных, из которых 34 дикие, 38 домашние и 14 сельскохозяйственные.

Бешенство - вирусное заболевание, протекающее с тяжёлым поражением нервной системы и всегда заканчивающееся смертельным исходом. Предупредить заболевание можно только путём прививок.

Заражение человека происходит при укусе или ослюнении животным повреждённой кожи или слизистой оболочки. Источником заражения являются инфицированные животные (лисы, волки, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, мелкий и крупный рогатый скот). Наиболее часто заражаются бешенством невакцинированные молодые животные.



